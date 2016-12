Prefeito eleito de Curitiba passa mal e vai para hospital na véspera da posse

WÁLTER NUNES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito eleito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), foi levado para o hospital na tarde deste sábado (31) para fazer uma bateria de exames após se sentir com falta de ar. Greca sentiu o problema na tarde sexta (30) após visitar o Memorial da Cidade de Curitiba, onde acontecerá a cerimônia de transmissão do cargo de prefeito. "Ele ficou muito emocionado durante a visita ao memorial e sentiu falta de ar ", disse sua assessora Mônica Santana. O prefeito eleito foi examinado e medicado ainda na sexta pelo seu futuro secretário de Saúde, João Carlos Gonçalves Baracho, que é médico geriatra. Como o sintoma persistiu até sábado, Baracho decidiu encaminhá-lo para o Hospital Marcelino Champagnat, no bairro Cristo Rei, em Curitiba. Greca chegou ao hospital às 15h30 e passou por uma bateria de exames cardiológicos e de sangue. A suspeita era crise de ansiedade. O prefeito eleito jantou no hospital. Tomou uma tigela de sopa e depois comeu um prato com arroz e carne. No final ainda experimentou uma sobremesa. Às 18h30 Greca foi liberado pelos médicos, que não encontraram qualquer problema com o paciente. "O médico inclusive o liberou para ceia e ele pode até tomar uma taça de champanhe", disse sua assessora. O prefeito eleito de Curitiba vai passar a ceia de réveillon em casa com a esposa. No domingo (1), às 16h, será empossado prefeito na Câmara Municipal da capital paranaense. Às 18h acontecerá a cerimônia de transmissão de cargo no Memorial da Cidade de Curitiba, no Largo da Ordem, região central da cidade. A assessora garantiu que Rafael Greca irá aos compromissos agendados de sua posse. Greca tem 60 anos de idade.