Ferry-boat terá mão única para saída de Guaratuba neste domingo

O retorno de viagem após a virada do ano vai ter mudanças no trânsito na região do litoral e também em Curitiba.

Para quem vai fazer a travessia com o ferry-boat, em Guaratuba, nesse domingo (01) vale redobrar a atenção: as duas vias de acesso terão mão única durante boa parte do dia, das 7h da manhã até as 7h da noite.

A medida pretende facilitar a circulação, devido ao volume de veículos que deixará o litoral, bem maior do que o registrado normalmente.

E a grande movimentação de volta para Curitiba vai provocar operação especial também no entorno da Rodoferroviária, com ações que se estendem até a segunda-feira (02).

Para dar maior fluidez à circulação da Pres. Affonso Camargo, o acesso da avenida à alça lateral do Viaduto do Capanema será fechado com cones entre 18 horas e meia-noite neste domingo (01) e também das 6h às 10 horas de segunda-feira (02).

Pra o acesso ao terminal também haverá mudança: a área dos fundos da rodoviária só poderá ser acessada por táxis e veículos autorizados entre 18 horas e meia-noite do dia primeiro e entre 6h e 10 horas no dia 2 de janeiro de 2017.

Agentes da Setran orientarão o trânsito em diversos pontos da Rodoferroviária e região. Fiscais da Urbs também vão atuar para fazer a orientação dos ônibus.