Ministro do Meio Ambiente de Burundi é morto a tiros na capital

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Água e Meio Ambiente, Emmanuel Niyonkuru, 54, foi assassinado nas primeiras horas de 2017 em Burundi. De acordo com a polícia local, o ministro foi morto a tiros por um assaltante na capital do país, Bujumbura. O assassinato foi o primeiro no alto escalão do governo desde os distúrbios iniciados após o presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, divulgar em 2015 a intenção de buscar um terceiro mandato. "O ministro da Água e Meio Ambiente foi morto por um homem armado com arma de fogo quando se dirigia a sua casa, em Rohero, à 0h45 [horário local]", afirmou, em tuíte, o porta-voz da polícia, Pierre Nkurikiye. De acordo com ele, uma mulher foi presa como parte da investigação. Também no Twitter, o presidente Nkurunziza ofereceu condolências "à família e para todos os burundianos" e afirmou que o crime não ficará impune. Pelo menos 500 pessoas morreram e 300 mil já fugiram do país desde o início do conflito, em abril de 2015.