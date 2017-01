Homem mata ex-mulher, filho e mais 10 pessoas em Campinas

Redação Bem Paraná com agências

Doze pessoas foram assassinadas em uma chacina na virada do ano, entre a noite deste sábado (31) e a madrugada deste domingo (1º), durante uma confraternização de família, em Campinas, no interior do Paraná. Outras três foram baleadas e encaminhadas para os hospitais Mário Gatti e Celso Pierro.

Segundo a Polícia Militar, um homem matou a ex-esposa, o filho de 8 anos e familiares durante a festa de réveillon na casa da família, pouco antes da meia-noite. Em seguida, o atirador se matou.

A lista com os nomes das vítimas não foi divulgada pela polícia, mas entre elas estão nove mulheres, uma criança e dois homens.

O autor do crime estava em processo de separação da esposa, ainda segundo a PM. O crime ocorreu na Rua Pompílio Morandi, na Vila Prost de Souza, próximo ao Shopping Unimart.