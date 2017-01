Festa da Virada na Paulista reúne cerca de 2 milhões de pessoas

SANDRA CAPOMACCIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A festa da virada em São Paulo, como acontece todos os anos, foi na avenida Paulista, que teve como principal atração a cantora Daniela Mercury, que fez a contagem regressiva com cerca de 2 milhões de pessoas, segundo estimativa da Polícia Militar. Para chegar perto do palco da festa os convidados precisaram passar por uma fiscalização rigorosa com barreiras de policiais que faziam a revista pessoal e de bolsas. Quem pretendia economizar e levou garrafinha de água de casa precisou jogar fora. Foi o caso de Maria Assumpção do Nascimento, 56, que estava com três amigas. Apesar de não ter gostado da situação, disse que não se importava. "O que vale é a segurança né? Vamos começar o ano sem estresse, eu compro lá dentro", disse Nascimento. Como acontece todos os anos, os bloqueios têm a função de inibir a entrada de objetos que possam ser usados em caso de briga. Apesar do grande número de pessoas, segundo o Sargento da PM Zenildo, responsável por parte da segurança da avenida, foi registrada apenas uma ocorrência logo no início da noite de sábado (31), por volta das 20h, quando um homem agrediu uma mulher com uma garrafa, fora dos bloqueios. Ele foi preso e levado para o 78º Distrito Policial (Jardins). A cantora Daniela Mercury disse que foi maravilhoso o réveillon em São Paulo, ela aproveitou para falar sobre o momento político que o país atravessou em 2016 e a importância da chegada de um novo ano. "Nós passamos um ano de muitas provações e de desconstruções da estrutura política do país e todos nós estamos de ressaca disso tudo. A expectativa é que o ano 2017 traga boas energias e que traga emprego pra quem está precisando. Hoje eu vim dar um banho de música, dar banho de esperança, de letras de empoderamento para mulheres, negros e pro povo", disse a cantora. Daniela Mercury finalizou com uma mensagem para os desanimados: "É preciso que se caminhe no sentido da construção e não de perder a esperança. Hoje o dia é de celebrar e de pensar positivo, com muito axé e energia positiva. Feliz Ano Novo São Paulo!", disse Mercury. A contagem regressiva na Paulista foi ao som do axé "Rapunzel". Depois de Daniela Mercury, passaram pelo palco da festa da Virada a cantora Elza Soares acompanhada do grupo Bixiga 70, e finalizou com a Banda Gloria. A cantora Elza Soares disse que "espera um 2017 mais leve, porque 2016 foi muito pesado pras pessoas". A festa não decepcionou quem foi. A estudante Mariana Junqueira, 24, e o namorado Paulo Mendonça, 26, aprovaram. "Pra quem não ia fazer nada, poder entrar o ano com Daniela Mercury foi demais", disse Mendonça. "Eu adoro axé advinha se eu não gostei? Comecei o ano com a energia renovada", concluiu Junqueira.