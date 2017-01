O escrivão da Polícia Civil Walter Sidnei Miquelão, 56 anos, morreu na madrugada deste domingo (1) em acidente e capotamento no quilômetro 636 da BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF),ele perdeu o controle do veículo e por não estar usando cinto fioi ejetado para fora do carro.