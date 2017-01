Movimento nas estradas que ligam praias a Curitiba já é alto

(foto: Reprodução)

O movimento nas estradas que ligam as praias do Litoral paranaense e catarinense a Curiitiba já está alto. Na BR-277, o movimento é quase o triplo do normal, 1500 carros por hora Na BR-376, o movimento é um pouco maior - 1700 carros por hora.

A estimativa da Ecovia, Concessionária responsável pelo trecho Curitiba-Litoral é de que cerca de 300 mil veículos circularão pelos dois sentidos da rodovia entre quinta e o domingo (1).

A BR-376, que leva para as praias de Santa Catarina e também dá acesso para Guaratuba, no Paraná, também tinha movimento intenso. Só para as viagens do Réveillon, a Concessionária Autopista Litoral Sul estimava mais de 280 mil veículos circulando até a segunda-feira (2).

O destino para o Interior do Estado é outro que movimenta a BR-277. Pela projeção da Concessionária Rodonorte, serão 210 mil veículos passando pelas praças de pedágio de São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, de ontem até a segunda-feira.

O trecho da BR116 entre Curitiba e a divisa com Santa Catarina também tem movimento muito acima do de dias normais. A Concessionparia Autopista Planalto Sul estimava 114 mil veículos a mais passando pelo seu trecho de concessão entre a quinta-feira e a segunda-feira, totalizando uma previsão de quase 250 mil veículos nos cinco dias.

Já a Autopista Régis Bittencourt, responsável pelo trecho da BR-116 entre Curitiba e São Paulo, esperava um incremento de 18% no fluxo de veículos ao longo do feriado do Ano Novo, o que dá outros 200 mil e tantos veículos em circulação até a segunda-feira.