Santos avança nas negociações para contratar Luiz Fabiano

Samir Carvalho SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos avançou nas negociações para contratar o atacante Luis Fabiano, 35 anos. O veterano rescindiu contrato Tianjin Quanjian, da China, onde conquistou o título da Segunda Divisão e o acesso à elite do país asiático, e segue na pauta do clube paulista. Luis Fabiano virou uma opção mais barata após o Santos ter dificuldades para fechar com outros atacantes. O colombiano Berrío, do Atlético Nacional, é o principal exemplo. Nesta semana, um representante do clube paulista esteve na Colômbia para tentar a contratação, mas não voltou com boas noticias. O clube colombiano pediu 5 milhões de euros pelo jogador. O Santos não aceita pagar sequer metade do valor e, por isso, o negócio não deve ser fechado. Berrío é sonho de um dos dirigentes santistas, que também estava empenhado na contratação de Guerra, reforço anunciado pelo Palmeiras. Luis Fabiano, por sua vez, ficou mais perto por dois motivos. O atacante tem lobby forte de Renato e Elano, agora auxiliar técnico, para jogar no Santos. Além disso, o centroavante aceitou reduzir algumas pedidas financeiras iniciais. O ex-atacante do São Paulo deve receber um salário fixo e mais bonificações por metas alcançadas. A negociação também avançou após o Santos aceitar aumentar o valor fixo. O nome de Luis Fabiano agrada diretoria e comissão técnica do Santos, já que o experiente centroavante pode chegar para revezar a posição com Ricardo Oliveira. Além disso, os santistas veem o atacante com o perfil de Copa Libertadores da América – experiente e aguerrido. O Santos busca um jogador mais renomado para fazer "sombra" a Ricardo Oliveira. Desde que o camisa 9 chegou ao clube paulista no início de 2015, a diretoria considera que as apostas mais modestas não vingaram – casos de Nilson em 2015, e Rodrigão e Joel em 2016. Luis Fabiano foi o artilheiro da Segunda Divisão chinesa, com 23 gols em 29 jogos, atuando pelo Tianjin Quanjian. Pelo clube do Morumbi, Luis Fabiano é o terceiro maior artilheiro da história, com 212 gols.