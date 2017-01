Palmeiras fica próximo de anunciar a contratação de Felipe Melo

DASSLER MARQUES E JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras está muito próximo de anunciar mais um reforço. A diretoria negocia com a Inter de Milão a liberação de Felipe Melo, que deve ser confirmado no clube paulista nos próximos dias. Entre o atleta e os dirigentes do Palmeiras já está tudo certo para assinar o contrato de três anos. Mas, para o clube chegar ao acordo, foi preciso repetir a estratégia utilizada para trazer Dudu no ano passado e aplicar um chapéu nos arquirrivais. O São Paulo foi o primeiro a procurar o meio-campista e o seu estafe. O jogador, de 33 anos, sempre disse ter uma identificação com o time do Morumbi. Além disso, o clube, há muito tempo, sonha em contratá-lo. O técnico Rogério Ceni, por sua vez, logo quando fechou com o São Paulo, deixou claro que gostaria de contar com Felipe Melo. Por isso, a diretoria foi atrás do volante e fez uma proposta. No entanto, o salário do jogador assustou e a conversa com a Inter não avançou. Na Itália, ele recebia muito mais do que o teto tricolor, de R$ 350 mil. O clube não conseguiu o acerto e deu uma trégua nas conversas, apesar de ainda mantê-lo no radar. O Corinthians também foi atrás do jogador, mas com menor volúpia. Ao contrário de São Paulo e Palmeiras, a direção corintiana fez contato com o volante por meio de um intermediário e não apresentou nenhuma oferta salarial. É certo que os valores desejados por Felipe estão muito distantes da atual realidade no Parque São Jorge. Ainda assim, o nome de Felipe Melo é praticamente um modelo do que o Corinthians procura para reforçar o elenco em 2017. Aos empresários com quem prospectou reforços, o clube citou nominalmente que gostaria de jogadores com o perfil do volante: experientes, com qualidade comprovada e que oferecessem suporte para os mais novos crescerem de produção. Caso feche o negócio, o Palmeiras ainda vencerá uma disputa com o Flamengo. O volante começou a sua carreira no clube rubro-negro, que também fez, sem sucesso, uma oferta para tirá-lo da Itália. O Palmeiras mais uma vez tem sido o destaque da janela de transferências. O clube já contratou os meias Michel Bastos (ex-São Paulo), Guerra (ex-Atlético Nacional-COL), Raphael Veiga (ex-Coritiba) e Hyoran (ex-Chapecoense), além do atacante Keno (ex-Santa Cruz). Por outro lado, o técnico Eduardo Baptista corre o risco de perder quatro volantes: Matheus Sales e Rodrigo podem ser emprestados, e Arouca conta com interesse de outras equipes. Já Gabriel Girotto tem fim de contrato e precisa ser comprado em definitivo para ficar em 2017.