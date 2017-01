Acidente no interior do Paraná deixa cinco mortos e dois feridos

(foto: Divulgação/PRF)

Um acidente gravíssimo entre um carro e um caminhão deixou cinco pessoas mortas, entre elas duas crianças, e dois feridos na BR-272, em Goioerê, no Noroeste do Paraná. A colisão entre um carro e um caminhão foi no sábado (31) à noite.

Para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro onde estavam as vítimas cruzou o trevo e foi atingido na lateral pelo caminhão. As crianças tinham seis e 10 anos.

A PRF informou que as causas do acidente serão investigadas. Os veículos envolvidos foram recolhidos para perícia.

Leia mais no blog Plantão de Polícia