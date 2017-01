Oito pessoas ficam feridas em acidente na BR-116, perto de Quintandinha

(foto: AutoPista Litoral)

Um acidente com oito vítimas bloqueou a BR 116 em Quitandinha no Paraná neste domingo,(1º ), às 10h42.

A colisão transversal ocorreu às 08h08 no Km 168,5 envolveu apenas dois veículos, porém acarretou em 4 vítimas graves, 3 leves e uma criança de 2 anos também leve, que foi encaminhada pela ambulância da concessionária ao Hospital do Trabalhador.

O acidente foi atendido por três ambulâncias da Autopista Planalto Sul, uma ambulância do SAMU e duas aeronaves da Polícia Militar do Paraná, devido à gravidade das vítimas.

Das quartro vítimas graves, uma delas foi encaminhada ao Hospital Cajuru pela ambulância da concessionária, outra também pelo resgate ao Hospital do Trabalhador, as outras duas foram (cada uma), levadas de aeronave ao HT e Cajuru.

O apoio das aeronaves foi necessário devido à gravidade das vítimas. Os veículos envolvidos no acidente tinham placas de Fazenda Rio Grande e Campo do Tenente.