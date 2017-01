Como sempre, os fogos de artificios deixaram vítimas em Curitiba e Região Metropolitana. No Hospital Evangélico, referência no tratamento de queimados, da meia-noite até às 10 horas da manhã deste domingo (1) foram internadas treze pessoas com queimaduras causadas por fogos de artifício, seis delas eram crianças.

Em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, uma casa foi totalmente destruída por fogos artificios, na madrugada de deste domingo (1). O incidente foi na esquina das ruas Alceu Moresqui e Silvio Pinto Ribeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou feridos porque a família passava o réveillon em outra casa.