Greca promete ir de ônibus elétrico para cerimônia de posse

O prefeito eleito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), toma posse hoje (1º) no cargo em cerimônia marcada para as 18h, no Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem. Em sua página no Facebook, Rafael Greca convida a população curitibana a participar da festa de posse. “Com alegria eu e meu vice, Eduardo Pimentel, convidamos para a cerimônia de posse para a prefeitura de Curitiba. A alegria está instituída como método, nós vamos reerguer Curitiba. Venha dividir este momento conosco”.

Rafael Greca (PMN) é eleito prefeito de Curitiba

Prefeito eleito de Curitiba Rafael Greca (PMN) toma posse hoje (1º) às 18hDivulgação/Rafael Greca

Em outra postagem, de sexta-feira (30), o prefeito eleito promete ir para a cerimônia de ônibus elétrico. “Vamos à posse - meus secretários, Margarita [Margarita Sansone, mulher de Greca] e eu, de ônibus Volvo ElectriCity padrão Euro6. Para simbolizar nosso olhar para o futuro da cidade ecológica. Nosso compromisso com novas energias”.

Rafael Valdomiro Greca de Macedo é curitibano e tem 60 anos. Foi prefeito de Curitiba de 1993 a 1996. O prefeito eleito é economista e engenheiro urbanista. Além disso, é escritor, poeta, editor e pesquisador de história e membro da Academia Paranaense de Letras.

Em 1999, foi ministro de Esporte e Turismo no início do segundo mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso. Ficou no cargo até maio de 2000. Em 2002, Greca foi eleito deputado estadual com 51.921 votos. Quatro anos depois, tentou a reeleição mas chegou apenas à suplência.