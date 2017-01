Em nota, governo brasileiro repudia ataque e manifesta condolências

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro condenou o ataque perpetrado na madrugada deste domingo (1º), na cidade de Istambul, que causou a morte de pelo menos 39 pessoas e feriu dezenas de outras, durante uma celebração da passagem de ano. "Ao reiterar seu firme repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação, o governo brasileiro manifesta condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao governo da Turquia". Quem também se manifestou foi o papa Francisco, durante celebração na Praça de São Pedro, quando fez apelo por uma mobilização contra "o flagelo do terrorismo". Nos EUA, o porta-voz da Casa Branca, Eric Schultz afirmou que o presidente Barack Obama, que está de férias com a família, foi informado do ataque em Istambul e que expressou condolências às famílias pelas inocentes vidas perdidas, direcionando os esforços americanos para assistir às autoridades turcas, no que se fizer necessário. Além de reforçar os laços com a Turquia, Obama pediu que seja informado sobre qualquer novidade no caso. O presidente da França, François Hollande, também condenou o ataque e expressou sua solidariedade com o povo turco.