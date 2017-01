Vereadores começam a chegar para cerimônia de posse na Câmara de Curitiba

(foto: Franklin Freitas)

Os vereadores já começam a chegar no Palácio Rio Branco, sede da Câmara Municipal de Curitib,a para instalação da 17ª legislatura, que começa neste domingo (1 ) às 14h, no Palácio Rio Branco.

Tito Zeglin (PDT) fará o pronunciamento na sessão de instalação e de posse dos vereadores, que começará às 14h. Na posse do prefeito Rafael Greca e do vice Eduardo Pimentel, às 16h, o pronunciamento em nome do Legislativo será feito por Julieta Reis (DEM).



O prefeito Rafael Greca será empossado como Prefeito de Curitiba no domingo, dia 1º. de janeiro, às 16h00 na Câmara Municipal de Curitiba e às 18h00 no Memorial de Curitiba, aberta ao público da cidade. O local é praça coberta do Rio Iguaçu, diante do painel produzido pelo artista Sérgio Ferro, que retrata a história, as lutas, as dores e a vitória do povo.

Sob o acompanhamento do Coral da Catedral, será concedida uma benção ecumênica de líderes religiosos na Capela dos Fundadores, diante do altar da 1ª. Igreja de Curitiba, no qual foi celebrada a missa por João Paulo II durante sua visita a Curitiba em 1980. Na sequencia a Banda Lyra apresentará o Hino de Curitiba e haverá uma apresentação dos integrantes da escola de samba Mocidade Azul, todos voluntários. Ao final será oferecido um brinde com Gengibirra, a "champagne" dos curitibanos.

“Será uma cerimônia simples, mas com um amor desmedido, com sentimento cívico que moverá a minha nova gestão. Não gastaremos nada. Cadeiras de acrílico, mesa sem flores, apenas toalha bordada com a bandeira e o primeiro escudo, escolhido por Romário Martins, na qual consta a inscrição Semper ad Excelsa – Curitiba cada vez mais para o alto. Esse é o nosso propósito”, afirmou o prefeito Rafael Greca