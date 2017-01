Vereadores de Curitiba tomam posse sob olhares de cidadãos “fiscais”

População nas galerias da Câmara durante a posse dos vereadores: "estamos de olho" (foto: Franklin de Freitas)

Os 38 vereadores eleitos de Curitiba tomaram posse na tarde deste domingo (1), no Palácio Rio Branco, sede da Câmara Municipal de Curitiba. Foi a instalação da 17ª legislatura na Casa. Mais tarde, os vereadores vão receber o prefeito eleito Rafael Greca (PMN). Nas galerias, um grupo de cidadãos que acompanhava a sessão prometia, com cartazes, fiscalizar o trabalho dos vereadores.

Tito Zeglin (PDT) fez o pronunciamento na sessão de instalação da legislatura e de posse dos vereadores. A sessão teve início por volta das 14h30 e foi presidida por Serginho do Posto (PSDB). Após assinar o termo de posse, os vereadores confirmaram o juramento e declararam “eu prometo”. O primeiro foi Serginho do Posto, o mais votado da atual legislatura.

Pelo menos três vereadores chamaram atenção na posse. Fabiane Rosa (PSDC), defensora dos direitos dos animais, trouxe seu animal de estimação, de nome Benjamin, para a posse. Jairo Marcelino (PSD), que está em seu 9º mandato, um recorde, declarou: “Assim o prometo pela nona vez”. E Dona Lourdes (PSB) vai iniciar seu quarto mandato na Câmara. No dia 3 de dezembro, ela completou 89 anos de idade.

A Câmara teve 23 vereadores que já exerceram mandato na Casa e 15 novatos. Foram reeleitos Serginho do Posto (PSDB), o mais votado (11.272), seguido de Beto Moraes (PSDB) e Jairo Marcelino (PSD). Completam a lista: Pier Petruzziello (PTB), Mauro Ignácio (PSB), Felipe Braga Côrtes (PSD), Helio Wirbiski (PPS), Tito Zeglin (PDT), Dona Lourdes (PSB), Mestre Pop (PSC), Julieta Reis (DEM), Toninho da Farmácia (PDT), Colpani (PSB), Sabino Picolo (DEM), Cristiano Santos (PV), Tico Kuzma (Pros), Paulo Rink (PR), Geovane Fernandes (PTB), Professora Josete (PT), Cacá Pereira (PSDC), Noemia Rocha (PMDB), Bruno Pessuti (PSD) e Rogerio Campos (PSC).

Entre os “novatos”, Zezinho do Sabará foi o mais votado (8.473), seguido por Osias Moraes (8.239), do PRB. Fecham a lista dos 15 novos vereadores Fabiane Rosa (PSDC), Goura (PDT), Professor Euler (PSD), Thiago Ferro (PSDB), Marcos Vieira (PDT), Doutor Wolmir (PSC), Maria Manfron (PP), Katia dos Animais de Rua (SD), Mauro Bobato (PTN), Professor Silberto (PMDB), Oscalino do Povo (PTN), Doutora Maria Leticia Fagundes (PV) e Ezequias Barros (PRP).

Na posse do prefeito Rafael Greca e do vice Eduardo Pimentel, às 16h, o pronunciamento em nome do Legislativo será feito por Julieta Reis (DEM). Greca será empossado como Prefeito de Curitiba no domingo, dia 1º. de janeiro, às 16 horas, na Câmara Municipal de Curitiba e às 18 horas no Memorial de Curitiba, em cerimônia aberta ao público da cidade. O local é praça coberta do Rio Iguaçu, diante do painel produzido pelo artista Sérgio Ferro, que retrata a história, as lutas, as dores e a vitória do povo.