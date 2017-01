Coritiba confirma atacante com 10 dias de atraso

Rildo: anunciado pelo Coritiba só após o fim do contrato com o Corinthians (foto: Divulgação/ Coritiba)

Dez dias depois, o atacante Rildo foi confirmado como reforço do Coritiba neste domingo (1). O jogador de 27 anos havia feito exames médicos no clube em 22 de dezembro, dia em que o clube oficializou as contratações do volante Matheus e do zagueiro Werley.

Há uma razão para o “atraso”. O jogador tinha contrato com o Corinthians e sabia de antemão que não iria renovar. O vínculo se encerrava em 31 de dezembro. Mas seu empresário, Guilherme Miranda, já procurava um destino para o atacante antes disso. E acertou com o Coritiba.

Rildo defendeu a camisa da Ponte Preta, que em 2013 foi comandada pelo técnico Paulo Cesar Carpegiani. No Vitória, ele também trabalhou com o atual treinador coxa-branca. "O Carpegiani eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele no Vitória e na Ponte Preta, e ele sabe das minhas características para aproveitar da melhor forma", disse o atacante. Ele foi revelado no São Bernardo (SP). Depois jogou no Fernandópolis (SP), Ferroviária (SP) e Vitória. Chegou à Ponte Preta em 2012. Foi emprestado as Santos em 2014 e no ano passado transferiu-se para o Corinthians.

Além de Rildo, Werley e Matheus, o Coritiba confirmou também o volante Jonas, ex-Flamengo e que estava do Dinamo Zagreb, do Croácia. O atacante colombiano Yilmar Filigrana também está acertado, mas, como se trata de uma transferência internacional, ainda há detalhes a finalizar.

O elenco do Coritiba retorna de férias no dia 4 de janeiro e inicia os exames de pré-temporada. No dia 7, a delegação vai para Foz do Iguaçu, onde realiza pré-temporada. Os coxas-brancas ficam por lá até o dia 21. A estreia no Campeonato Paranaense está marcada para o dia 29, às 17 horas, contra o Cianorte, em Cianorte.