Atlético perde cinco titulares após a virada de ano

Thiago Heleno: preferência de compra do Atlético expirou (foto: Franklin de Freitas)

A partir desde domingo (1), o Atlético está, oficialmente, sem cinco jogadores que foram titulares. São eles o lateral Léo, os zagueiros Paulo André e Paulo André, o meio-campista Lucas Fernandes e o atacante André Lima. A permanência dos cinco interessa, mas nem todos têm negociações fáceis.

A situação mais difícil é a do zagueiro Thiago Heleno. Seus direitos econômicos pertencem ao Maldonado, do Uruguai. Ele estava por empréstimo no Atlético, que tinha a preferência de compra – por R$ 9 milhões. O problema é que a preferência acabava no dia 31 de dezembro, e o Atlético não a exerceu. Fluminense e Atlético-MG também assediavam o jogador. “É uma negociação demorada, que envolve clube estrangeiro, mas acredito que no começo do ano teremos uma posição definitiva”, chegou a dizer o presidente do Atlético, Luiz Sallim Emed.

O lateral Léo é parte de um quebra-cabeça diferente. Ele pertence ao Flamengo. O clube carioca quer o meia Marcos Guilherme e ofereceu Léo em troca. O Atlético quer também o meia Ederson, 30 anos. Como o treinador do Fla, Zé Ricardo, não quer liberar esse jogador, a negociação embaçou. O Furacão, por via das dúvidas, já trouxe outro lateral, Jonathan.

Lucas Fernandes, por sua vez, está emprestado pelo Fluminense. A negociação para que o jogador fique no Atlético em 2017 está avançada, com grande perspectiva de sucesso para o Furacão.

As duas renovações mais fáceis são as do zagueiro Paulo André e do atacante André Lima. O defensor estava no Atlético por empréstimo. Seu vínculo com o Cruzeiro, dono dos direitos econômicos, acabou no dia 31. Ele está livre para negociar. André Lima vive a mesma situação.