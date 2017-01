Arsenal vence Crystal Palace e é 3º no Inglês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Arsenal correspondeu às expectativas neste domingo, venceu o primeiro jogo em 2017, contra o Crystal Palace por 2 a 0 e subiu para a terceira colocação do Campeonato Inglês, ficando atrás apenas de Chelsea e Liverpool, líder e vice-líder, respectivamente. O grande destaque da partida foi o atacante francês Olivier Giroud, que marcou gol antológico, aos 17min do primeiro tempo. Após cruzamento do chileno Alexis Sánchez, o contestado camisa 12 percebeu a bola vindo atrás de onde estava, saltou e tocou de calcanhar, acertando o ângulo direito do goleiro galês Wayne Hennessey. Na etapa complementar, com ritmo bem inferior ao apresentado antes do intervalo, o Arsenal balançou as redes novamente aos 11 minutos, graças ao jovem atacante nigeriano Alex Iwobi. Com a vitória, o time do zagueiro brasileiro Gabriel Paulista, que ficou 90 minutos em campo, chegou aos 40 pontos, que o manteve nove atrás do Chelsea, três distante do Liverpool e serviu para ultrapassar o Manchester City, que deixou a zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. O Crystal Palace, do ex-técnico da seleção inglesa Sam Allardyce, segue com má campanha na competição. O time se manteve com 16 pontos, na 17ª colocação, a primeira acima da zona de rebaixamento para a segunda divisão.