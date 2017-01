Greca chega de ônibus à posse e ganha mimo de mãe de santo

(foto: Franklin de Freitas)

O prefeito eleito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), chegou por volta das 16 horas deste domingo (1) à posse, na Câmara Municipal de Curitiba em um ônibus da cor verde. " Margarita e eu , de onibus Volvo ElectriCity padrão Euro6. Para simbolizar nosso olhar para o futuro da cidade ecológica. Nosso compromisso com novas energias", explicou Greca. O prefeito eleito ainda ganhou uma Benção da Mãe Regiane de Oxum e um xangô

"O busão foi plotado em cor verde esperança - broto de folha nova. Vamos retomar a renovação da frota. Basta de poluição!", afirmou o prefeito eleito. Segundo ele, em Gotemburgo, na Suécia, os veículos elétricos da Volvo estão em operação há um ano. E em um ano de operação, o elétrico híbrido deixou de emitir 30 toneladas de dióxido de carbono quando comparado ao onibus movido só a diesel.

De acordo com Greca, o elétrico híbrido permite a recarga da bateria do motor elétrico nos pontos finais de embarque e desembarque de passageiros. O tempo de recarga total é de, no máximo, 6 minutos.

Greca será empossado como Prefeito de Curitiba no domingo, dia 1º. de janeiro, às 16h00 na Câmara Municipal de Curitiba e às 18h00 no Memorial de Curitiba, aberta ao público da cidade. O local é praça coberta do Rio Iguaçu, diante do painel produzido pelo artista Sérgio Ferro, que retrata a história, as lutas, as dores e a vitória do povo.

Sob o acompanhamento do Coral da Catedral, será concedida uma benção ecumênica de líderes religiosos na Capela dos Fundadores, diante do altar da 1ª. Igreja de Curitiba, no qual foi celebrada a missa por João Paulo II durante sua visita a Curitiba em 1980. Na sequencia a Banda Lyra apresentará o Hino de Curitiba e haverá uma apresentação dos integrantes da escola de samba Mocidade Azul, todos voluntários. Ao final será oferecido um brinde com Gengibirra, a "champagne" dos curitibanos.

“Será uma cerimônia simples, mas com um amor desmedido, com sentimento cívico que moverá a minha nova gestão. Não gastaremos nada. Cadeiras de acrílico, mesa sem flores, apenas toalha bordada com a bandeira e o primeiro escudo, escolhido por Romário Martins, na qual consta a inscrição Semper ad Excelsa – Curitiba cada vez mais para o alto. Esse é o nosso propósito”, afirmou o prefeito Rafael Greca.

Greca entrará na segunda-feira, dia 2 de janeiro, as 8h00 no Palácio 29 de Março para dar início à sua gestão pelos próximos quatro anos.



