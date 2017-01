Paraná vai usar base do sub-17 na Copa São Paulo

O Paraná Clube vai usar, na Copa São Paulo de Juniores, a base do time que foi campeão paranaense sub-17 no ano passado. Neste ano, os jogadores são sub-18. E vão encarar uma competição em que são permitidos jogadores sub-20.

Nem todos os atuais sub-18 podem ser considerados inexperientes. Nas duas últimas rodadas da Série B, o Paraná chegou a escalar alguns desses jogadores, como os irmãos gêmeos Gabriel Furtado (volante) e Rafael Furtado (atacante). O Paraná Clube não chegou a divulgar o elenco, mas deverá incorporar a ele jogadores sub-20 que já passaram pelo time profissional, como o goleiro Hugo e o meia Alesson.

O Paraná está no Grupo 6, com sede em Penápolis (SP), e estreia nesta terça-feira (3), às 20 horas, contra o Paysandu. Na quinta (5), às 20 horas, enfrenta o Volta Redonda (RJ). No sábado (7), às 20 horas, duela contra a Penapolense.

Outros paranaenses

O Atlético vai para a Copinha com a base do time campeão paranaense sub-19. O time estreia nesta terça-feira (3) contra o CRB. Depois enfrenta o União Rondonópolis-MT (no dia 5) e o Primavera-SP (no sábado, 7). Todos os jogos serão às 16 horas e na cidade de Indaiatuba, pelo grupo 15 da competição.

O Coritiba está no Grupo 18 e estreia contra o Boavista, nesta quarta (4). Depois, pega Itabaiana, na sexta-feira (6), e o Mantiqueira (no domingo, 8). Todos os jogos serão em Guaratinguetá e começam às 16 horas.

O quarto participante paranaense da Copinha é o Londrina, que volta ao torneio após oito anos. O time está no grupo 29, com sede em Itararé, e enfrenta Juventude-RS (quarta-feira, 4), Estanciano-SE (sexta-feira, 6) e Guaratinguetá (domingo, 8).