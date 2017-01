Cruzeiro acompanha a situação de Marinho, que pode render R$ 5 milhões

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A boa temporada de Marinho pelo Vitória despertou o interesse de grandes clubes no atacante que passou pelo Cruzeiro em 2015. O que é muito bom para o clube mineiro, que ainda é dono de 30% dos direitos do atleta. Como o clube baiano não aceita negociar o jogador e exige o pagamento integral da multa rescisória, que é de 5 milhões de euros, o Cruzeiro receberá 1,5 milhão de euros (pouco mais de R$ 5 milhões na cotação atual) caso o atleta seja mesmo negociado. Motivo pelo qual a diretoria do Cruzeiro acompanha bem de perto a situação do atacante. Diversos clubes brasileiros já manifestaram interesse em Marinho, que foi o grande nome do Vitória no Campeonato Brasileiro do ano passado. Dono da camisa 7 da equipe rubro-negra, Marinho anotou 12 gols na competição e foi apontado como o principal responsável por evitar o rebaixamento do time baiano. Entre os clubes brasileiros, Flamengo, Santos e Grêmio são os que já assumiram ter interesse na contratação de Marinho. Todos estão na Copa Libertadores, mas nenhum quer pagar 5 milhões de euros pelo atacante, quantia estabelecida em contrato. Outra opção possível é a transferência para o futebol chinês, que não teria problema para pagar o valor que o Vitória exige. Marinho trocou o Ceará pelo Cruzeiro por indicação de Vanderlei Luxemburgo. Apesar de marcar logo na estreia, o atacante não viveu seus melhores dias em Belo Horizonte. Nas 12 partidas com a camisa celeste, apenas o tento anotado justamente no jogo inicial. Sem espaço no elenco, especialmente após a saída de Vanderlei Luxemburgo, Marinho foi emprestado ao Vitória. Já apresentando um bom futebol e protagonista no título do Campeonato Baiano, o atacante foi adquirido pelo clube rubro-negro em junho, por R$ 1,5 milhão. Como o Vitória detém 70% dos direitos, o clube baiano ficará com cerca de R$ 12 milhões se algum interessado pagar o valor integral da multa rescisória.