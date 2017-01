Após seis anos de espera, Giovanni começa o ano como titular do Atlético-MG

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Em janeiro de 2011 o Atlético-MG anunciou a contratação do goleiro Giovanni, destaque do Grêmio Prudente no Campeonato Brasileiro do ano anterior. Foram seis anos de espera na reserva até que o jogador tivesse a oportunidade esperada: pela primeira vez começará a temporada como o titular da meta alvinegra. Ao lado do zagueiro Leonardo Silva, Giovanni é o jogador do atual elenco com mais tempo de Atlético-MG. Mas, embora a temporada 2017 seja a sétima do jogador no clube, o goleiro disputou somente 60 jogos desde janeiro de 2011. Nos dois primeiros anos, começou como reserva de Renan Ribeiro. Depois virou o suplente de Victor. Mas como o titular está lesionado, operou o ombro direito e tem retorno aos gramados previsto para abril, Giovanni terá a chance de abrir o ano como o goleiro titular do Atlético-MG. O que só será possível graças à renovação contratual de dois anos, assinada nos últimos dias do ano passado. "Essa renovação significa muito para mim. Demonstra a confiança que a diretoria e a massa atleticana têm no meu trabalho. Sou grato por esse carinho da maior torcida de Minas Gerais. Posso prometer aos torcedores que vou continuar trabalhando cada vez mais forte para ajudar o nosso Galo", disse o goleiro que, apesar de poucos jogos, tem muitos títulos pelo Atlético, como a Libertadores de 2013 e a Copa do Brasil de 2014. Como Victor não deu chances aos concorrentes em 2015 e disputou todos os jogos do Atlético, Giovanni disputou somente oito jogos nas últimas duas temporadas, todos no ano passado. Mas como o dono da camisa 1 do Atlético vai ficar no departamento médico nos primeiros meses de 2017, Giovanni pode ter a chance de superar o recorde pessoal que tem no clube alvinegro. Foi na temporada 2012, quando disputou 15 partidas seguidas, por Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que o goleiro teve a maior sequência de jogos com a camisa do Atlético. Mas já são mais de quatro anos desde então. E Giovanni diz estar preparado para superar a sequência de partidas estabeleceu entre abril e julho de 2012. "As expectativas são as melhores possíveis. Vou trabalhar para conquistar os nossos objetivos ao longo do ano. Sempre que tive oportunidade de substituir o Victor demonstrei segurança. Agora tenho essa chance de ter uma sequência. Mas, temos que ver o que vai acontecer durante a pré-temporada, pois o Atlético tem excelentes goleiros surgindo. A briga vai ser sadia e paralelo a isso todos torcerão pela recuperação plena do Victor, que particularmente é um grande amigo". Medalhista de ouro com a seleção brasileira no ano passado, Uilson é o principal concorrente de Giovanni. Mas o camisa 20 é quem vai começar a temporada como titular do gol atleticano, por ser o reserva imediato de Victor.