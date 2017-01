Maxi López é oferecido, mas Grêmio não avança em negociação

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Maxi López foi oferecido ao Grêmio. O atacante, atualmente no Torino, da Itália, teve nome apresentado por um empresário à direção gremista. Uma negociação, porém, sequer foi aberta. O clube foca nos nomes que tem listados como alvos. São cinco jogadores selecionados para o ataque. O preferido, hoje, é Gabriel Fernandez, do Racing, do Uruguai. Artilheiro do campeonato de lá, o atleta de 22 anos já recebeu proposta gremista. O presidente do Racing, Raúl Rodriguez, já informou o que pretende para liberá-lo. "Recebemos uma oferta do Grêmio. E o Grêmio sabe o que o Racing quer pelo jogador. Na próxima semana podemos voltar a conversar", disse ao UOL Esporte na última semana. Maxi não figura na lista. O jogador de 32 anos defende o Torino desde 2014. Nesta temporada, 2016/2017, soma 9 aparições com um gol marcado. A reportagem do UOL Esporte confirmou que Maxi foi apresentado aos dirigentes do Grêmio, que preferiram não abrir negociação. O foco está nos atletas previamente analisados. Cria do River Plate, da Argentina, 'La Barbie' esteve no Barcelona e no Spartak Moscou antes de defender o Grêmio em 2009. Em seguida foi para o futebol italiano, onde defendeu Catania, Milan, Sampdoria, Chievo e agora o Torino.