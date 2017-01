(foto: Franklin de Freitas)

Em cerimônia de posse na Câmara Municipal de Curitiba, na tarde deste domingo 1, o prefeito Rafael Greca (PMN) fez questão de enfatizar que está bem de saúde. " Fui apenas tirar uma foto do seu coração", discursou, sobre o internamento no sábado (31), após passar mal.

“A primeira atitude será um grande ato de avanço na saúde. Vamos trazer suprimentos para a farmácia popular ao mesmo tempo em que garantiremos um acordo para o pagamento de todos os hospitais. Ainda vamos materializar 200 leitos de retaguarda nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs). Então a primeira ação é muito dinheiro na saúde”, afirmou.

Leia aqui sobre a chegada de Greca na Câmara. Ele foi de ônibus

No discurso, o prefeito prometeu respeitar as minorias e a diversidade na cidade, além de ressaltar que é "filho, neto, bisneto e tataraneto de curitibanos", afirmou,"Chega de notícias ruins, agora teremos as boas notícias. Vamos reerguer esta cidade";

Após cerimônia na Câmara, Greca segiu para o Memorial onde dará posse aos secretários e também discursará. A festa, segundo ele, será bem simples, com cadeiras de acrílico e brinde com "Gengibirra"

Sob o acompanhamento do Coral da Catedral, será concedida uma benção ecumênica de líderes religiosos na Capela dos Fundadores, diante do altar da 1ª. Igreja de Curitiba, no qual foi celebrada a missa por João Paulo II durante sua visita a Curitiba em 1980. Na sequencia a Banda Lyra apresentará o Hino de Curitiba e haverá uma apresentação dos integrantes da escola de samba Mocidade Azul, todos voluntários. Ao final será oferecido um brinde com Gengibirra, a "champagne" dos curitibanos.

“Será uma cerimônia simples, mas com um amor desmedido, com sentimento cívico que moverá a minha nova gestão. Não gastaremos nada. Cadeiras de acrílico, mesa sem flores, apenas toalha bordada com a bandeira e o primeiro escudo, escolhido por Romário Martins, na qual consta a inscrição Semper ad Excelsa – Curitiba cada vez mais para o alto. Esse é o nosso propósito”, afirmou o prefeito Rafael Greca.

Greca entrará na segunda-feira, dia 2 de janeiro, as 8h00 no Palácio 29 de Março para dar início à sua gestão pelos próximos quatro anos.