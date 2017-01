Símbolo de Hollywood é alterado para celebrar liberação da maconha

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alguém aproveitou que todos estavam distraídos na noite de Revéillon para fazer uma piada com o famoso símbolo de Hollywood, na Califórnia, como celebração pela legalização da maconha no estado americano. Na manhã deste domingo (1º), a placa apareceu alterada de Hollywood para "Hollyweed" -"weed" é maconha em inglês. A polícia local diz que espera pegar o responsável, porque há câmeras de segurança perto da placa. O engraçadinho usou lonas para mudar o formato das duas letras O. Nas últimas eleições americanas, em novembro, a população da Califórnia votou pela aprovação da Proposição 64, que libera o uso recreativo da maconha no estado. Esta não foi a primeira vez que o símbolo de Hollywood foi alterado com referência à droga. Alguém já havia feito o mesmo em 1976.