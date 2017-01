Flowers e McCartney lado a lado em Saint Barts: 'Helter Skelter' (foto: Reprodução)

A banda norte-americana The Killers se apresentou no último dia do ano (31/12), um show de ano novo, na ilha de Saint Barts. Até que, na plateia, foi avistado ninguém menos que o eterno beatle Paul McCartney. Ele foi convidado para cantar uma música com a banda. E aceitou. Sob os olhares incrédulos de muitos espectadores, Macca subiu ao palco e cantou Helter Skelter, um dos grandes sucessos dos Beatles, com a banda liderada por Brandon Flowers. Vídeos da música bombaram na internet a partir deste domingo (1/1).