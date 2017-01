O Brasil tem a melhor direção de novelas do mundo

O que precisa ser valorizado nas novelas brasileiras, tanto de Globo, Record ou SBT, é a evolução observada no seu trabalho de direção. Mesmo com a correria das gravações e os prazos muitas vezes no gargalo, foi um setor que apresentou um crescimento bem importante nos últimos tempos. Evidente que as vezes alguma coisa passa, tamanha a quantidade ou da exigência de tanta velocidade, mas algo que é até irrelevante diante do que hoje observamos. Na Record, em “Os Dez Mandamentos” um extintor apareceu inadvertidamente em uma cena, assim como Reynaldo Giannecchini, em recente briga de “A Lei do Amor” teve a testa machucada no lado direito e o sangue escorregou no esquerdo. Coisas que não podem acontecer, mas que deixam de ter maior importância diante do número de acertos que sempre é infinitamente maior. Em nenhum outro país, sem qualquer medo pode-se afirmar, as novelas são tão bem dirigidas como no Brasil.

Tudo de bom

Foi das mais felizes a iniciativa de Glória Perez em ter Fafá de Belém no elenco de “A Força do Querer”. Sem considerar inúmeros outros motivos, ela é uma figura por demais identificada com a cultura da região norte do país. Será uma atração.

Não é novidade

Participar como atriz em uma novela, como se sabe, não será uma novidade na vida da Fafá. A sua primeira experiência foi em 2008, na Record, quando atuou “Os Mutantes - Caminhos do Coração”.

Uma por ano

Bastante satisfeita com os resultados das duas primeiras temporadas, são grandes as possibilidade da “Escolinha do Professor Raimundo” ter uma próxima ainda no decorrer deste ano. Os resultados de audiência são bem compensadores.

Luz própria

A propósito da “Escolinha”, é justo e necessário fazer justiça ao Bruno Mazzeo, porque tudo que tem feito como ator e roteirista, e feito muito bem. É um valor que a televisão poderia acionar muito mais.

Nem aí

Pessoal do “Encrenca”, da Rede TV!, tem-se mostrado muito na dele, nunca entrando no barulho de alguém interessado em causar ou criar algum tipo de fato. Todos eles sempre evitam manifestações sobre a concorrência, especialmente em relação ao “Pânico”. A briga dos dois programas para eles, resume-se a audiência. Só a ela.

Vai começar

Agora, no comecinho de janeiro, serão iniciados os testes para definir o elenco de “Conselho Tutelar”, série da Record em parceria com a Visiom Digital. Se tudo correr como se espera, existe o desejo de programar sua exibição para o segundo semestre.

Por enquanto

Além do que já aconteceu na semana passada, Silvio Santos não deixou nenhuma ordem no SBT para acelerar qualquer outra estreia em janeiro ou fevereiro. Só o que já estava previsto é que vai acontecer. O começo da tarde do domingo permanece indefinido.

Cuidado de sempre

Tudo o que se afirma sobre programação no SBT, entrada ou saída de programas, sempre acontece com certas reservas. Nada está salvo de ser modificado de um dia para o outro. Ou até no mesmo dia, como já estamos até cansados de saber.

Vida normal

Na contramão de outras novelas, “Rock Story” está com sua casinha arrumada na Globo. E por arrumada, entenda-se, sem atraso de gravações.

O “Ding Dong” está voltando no “Domingão do Faustão”...

... É um quadro do programa sempre muito elogiado, porque oferece a oportunidade de resgatar grandes sucessos da música...

... E com a participação de interpretes que deixaram de ter oportunidade de fazer televisão nos últimos tempos.

A produtora Floresta, da Elisabetta Zenatti, será responsável pelo novo programa da Tatá Werneck no Multishow...

... Floresta que também já começa a cuidar da nova edição do “Power Couple”, na Record.

Marina Ruy Barbosa já está reservada para a nova novela do Aguinaldo Silva...

... Mas como isso ainda vai demorar um pouco, ela poderá fazer outro trabalho antes disso...

... Provavelmente uma minissérie. Por enquanto está de férias.

Warner terá durante todo este janeiro uma programação especial de filmes...

... E nas sextas-feiras, em dose dupla, produções com as melhores bilheterias.

Lembrando que a partir desta segunda-feira, primeiro dia útil de 2017, o SBT já terá alterações na sua grade de programação. Sai o “Jornal do SBT”, entra o “Fofocando” mais curto de manhã, além da gloriosa e triunfante volta do “Chaves” na hora do almoço. Só para começar o ano.

