Jogadores brasileiros e alemães se provocam na virada de ano

Jogadores brasileiros e alemães se provocaram na virada de ano. O meia alemão Toni Kroos, campeão do mundo em 2014, divulgou em seu perfil no Twitter uma mensagem de “feliz 2017” em que o “1” foi substituído por uma bandeira do Brasil e o “7”, por uma da Alemanha. Era uma referência à histórica goleada de 7 a 1 que os alemães aplicaram nos brasileiros na semifinal da Copa de 2014 —nesse jogo, Kroos marcou dois gols. Colega do alemão no Real Madrid, o lateral brasileiro Marcelo divulgo uma mensagem de ano novo em que pedia respeito (em caixa alta). A briga viralizou nas redes sociais. A pedidos, o ex-atacante Ronaldo postou uma mensagem de "feliz 2017" em que o "2" foi substituído por uma bandeira do Brasil e o "0", por uma da Alemanha, em referência à decisão da Copa de 2002. A seleçlão brasileira foi campeã mundial ao derrotar os alemães por 2 a 0, dois gols de Ronaldo.

Neymar ganha beijo de Bruna Marquezine no ano novo

Nos últimos dias, a reconciliação de Neymar e Bruna Marquezine já vinha sendo especulada, mas a foto usada pelo jogador para desejar 'feliz ano novo' parece encerrar os boatos. No clique, a atriz aparece beijando Neymar na testa e, ao lado, está um emoji de coração. A foto foi publicada na seção 'Stories' do Instagram do jogador e alimentou as especulações de que eles teriam voltado a namorar. Bruna Marquezine também compartilhou na rede social fotos e vídeos de sua festa de réveillon, mas Neymar não aparece nos registros.

Paul McCartney dá "canja" em show de fim de ano

A banda norte-americana The Killers se apresentou no último dia do ano (31/12), um show de ano novo, na ilha de Saint Barts. Até que, na plateia, foi avistado ninguém menos que o eterno beatle Paul McCartney. Ele foi convidado para cantar uma música com a banda. E aceitou. Sob os olhares incrédulos de muitos espectadores, Macca subiu ao palco e cantou Helter Skelter, um dos grandes sucessos dos Beatles, com a banda liderada por Brandon Flowers. Vídeos da música bombaram na internet a partir de ontem.

Ator de M*A*S*H morre aos 84 anos

O ator William Christopher, da clássica série M*A*S*H, morreu neste sábado (31), aos 84 anos. Segundo John Christopher, filho do ator, a causa da morte foi um câncer de pulmão. Ele interpretava o padre John Mulcahy no seriado, que teve 11 temporadas exibidas entre 1972 e 1983. Christopher deixa a esposa, Barbara, e dois filhos, John e Ned.

Disney vai receber US$ 50 milhões de seguro pela morte de Carrie Fisher

Segundo a companhia de seguros Lloyds, de Londres (via Insurance Insider), a Disney receberá 50 milhões de dólares por conta de uma apólice que protegia a empresa caso Fisher não pudesse cumprir seu contrato de três filmes na nova trilogia de Star Wars. Trata-se de um dos maiores pagamentos para acidentes pessoais da história. Carrie Fisher já havia terminado de filmar suas cenas em Star Wars: Episódio 8, mas ela desempenharia um papel importante no Episódio 9. Por conta de sua morte, espera-se que o roteiro da conclusão da trilogia sofra grandes alterações para cobrir a ausência da General Leia. Star Wars: Episódio 8 chegará aos cinemas em 17 de dezembro de 2017.

Níver do dia

Débora Duarte

atriz e poetisa brasileira

67 anos