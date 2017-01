Lamborghini Aventador S tem direção nas 4 rodas

O novo modelo da Lamborghini será vendido nos Estados Unidos por a partir de US$ 421.350 (foto: Divulgação)

Modelo topo de linha da Lamborghini lançado em 2011, o Aventador ganhou uma nova versão, mais potente e com visual mais agressivo. O Aventador S Coupé traz como novidades para-choque dianteiro com novo desenho, entradas de ar sobre as rodas traseiras, localizadas acima da tampa do motor e para-choque traseiro com difusor de ar de maiores dimensões, com o objetivo de aumentar a pressão aerodinâmica.



Outra novidade é o sistema de esterçamento das rodas traseiras, sendo o primeiro Lamborghini produzido em série a contar com esse recurso, que visa aumentar o controle lateral, tornando o veículo mais ágil em baixas e médias velocidades, além de aumentar a sua estabilidade em velocidades mais elevadas. Houve ainda reajuste na suspensão e nos sistemas de auxílio para lidar com o novo recurso.



O Aventador S é equipado ainda com novos pneus Pirelli P Zero e freios de carbono-cerâmica, que conseguem parar o carro de 100 km/h a 0 km/h em apenas 31 metros.



Em relação ao desempenho, o cupê italiano segue com o motor V12 de 6,5 litros naturalmente aspirado e instalado na posição central-traseira, que recebeu modificações no escapamento, no coletor de admissão e no comando de válvulas para render 40 cv a mais que o Aventador sem o ‘S’ no nome, chegando a 740 cv de potência e mantendo o torque de elevados 70,4 kgfm. Com a transmissão de dupla embreagem e sete marchas, a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 2,9 segundos, e a velocidade máxima é de 350 km/h.



Por dentro, o Aventador S traz novo painel de instrumentos, totalmente digital e personalizável, além de exibir central multimídia compatível com o sistema Apple CarPlay. O superesportivo chega em breve ao mercado norte-americano com preço inicial sugerido de US$ 421.350 (cerca de R$ 1,4 milhão na conversão direta).



O novo modelo será vendido nos Estados Unidos por a partir de US$ 421.350. Ainda não se sabe quando a novidade estreará no Brasil.



Motor tricilíndrico 1.0 SCe (Smart Control Efficiency)





NOVO MOTOR RENAULT 1.6 SCe É MENOR

A Renault apresentou juntamente com o motor tricilíndrico 1.0 SCe (Smart Control Efficiency), o novo propulsor 1.6 SCe, de quatro cilindros, oferecido para o Sandero, Logan, Duster e Duster Oroch. Com o novo motor 1.6 SCe, a potência máxima de Sandero e Logan aumentou de 106 cv para 118 cv (álcool). Com gasolina, foi de 98 cv para 115 cv. O Sandero, por exemplo, acelera de 0 a 100 km/h em 10,3 segundos (ganho de 3,7s em relação ao antigo motor). A retomada de 60-100km/h está quase 4 segundos mais ágil (9,2s), segundo dados da fábrica. Além da novidade do motor, o Sandero e o Logan equipados com câmbio automatizado Easy’R agora trazem controle eletrônico de estabilidade (ESP) e assistente de arrancada em subidas (HSA).



Frente e lateral mostram mescla do estilo da SUV



AUDI MOSTRA IMAGENS DO SUV Q8

A Audi divulgou dois desenhos, mostrando a dianteira e parte da lateral do Q8, o futuro SUV topo de linha da marca alemã, que será apresentado ainda como protótipo durante o Salão de Detroit. O conceito a ser exibido em Detroit será um estudo já bastante próximo da versão final a ser produzida em série, reunindo o bom espaço interno e o grande porte de um utilitário esportivo com o estilo de um cupê, com caimento do teto mais acentuado na parte traseira - simplificando, a novidade será um SUV-. Pelas imagens divulgadas, a frente indica um visual bastante esportivo, com direito a grandes entradas de ar na parte inferior do para-choque, que é bem encorpado, além de grade com frisos verticais de grandes dimensões, ladeada no alto por pequenos e afilados faróis, posicionados junto ao capô, adornado por dois vincos. A Audi adianta que o conceito, tal como cupês, traz quatro assentos individuais, todos bastante confortáveis, de acordo com a empresa. Por enquanto, nenhuma informação se o modelo terá a opção de uma terceira fileira de bancos e capacidade para levar até sete pessoas - possibilidade remota, considerando o estilo mais esportivo e a menor altura do teto na traseira. Por enquanto, nada sobre a parte mecânica, mas, como o conceito traz o sobrenome e-Tron, terá propulsão totalmente elétrica ou híbrida e, naturalmente, terá a tecnologia de tração integral Quattro.