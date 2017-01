SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora americana Mariah Carey passou um uma saia justa na virada do ano. Durante o show da Times Square, em Nova York, ela acabou deixando explícito o uso de playback, ao se enrolar com o som. O constrangimento aconteceu na música "Emotions". De repente, era como se a artista não soubesse a letra da própria canção. Era possível ouvi-la pedindo ajuda aos bailarinos. "Estou tentando levar na esportiva. Vamos deixar a plateia cantar", disse ela ao desistir de acompanhar o playback, Ao site de celebridades americano "TMZ", membros da equipe da cantora teriam dito que ela pode ter sido sabotada, com o objetivo de atrair mais audiência para a ABC, que transmitia o show. Ao site, a emissora negou as acusações. Mais tarde, a cantora fez piada do caso em seu Twitter: "Merda acontece", afirmou.