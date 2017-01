Itaipu volta a liderar geração

A usina hidrelétrica de Itaipu bateu recorde de produção no mês passado, com quase 8,9 milhões de megawatts-hora (Mwh), o seu melhor dezembro. No ano a usina fechou com uma produção de 103.098.366 Mwh. Com essa produção, Itaipu voltou a ser a líder mundial de geração de energia elétrica à frente de Três Gargantas, na China, que deste 2014 liderava o ranking.

O recorde para um mês de dezembro é explicado pelo clima quente no período. "O recorde mostra a maturidade de Itaipu, que no auge da produção e produtividade, se prepara para uma nova etapa a partir de 2017. Mais uma vez, a usina demonstrou sua solidez para contribuir de forma eficiente no desenvolvimento do Brasil e Paraguai", afirma, em nota, o diretor-geral brasileiro da usina, Jorge Samek.