Orla de Guaratuba: expectativa dos comerciantes não é boa para esta temporada (foto: Franklin de Freitas)

Depois de um Natal e Ano Novo movimentados, com mais de 450 mil veículos descendo a serra, o litoral paranaense se prepara para registrar uma queda no movimento a partir desta segunda-feira (2). Os comerciantes da região, contudo, mantém os bons fluidos e acreditam em um “milagre de verão”. É que os empresários da região apostam na manutenção do tempo bom, com dias de muito calor, para pelo menos manter a média de movimento registrado no mesmo período do ano passado.



Segundo estimativa da Ecovia, concessionária que administra o trecho da BR-277 que liga Curitiba com o litoral do estado, o movimento diário de veículos deve cair aproximadamente 64% a partir de segunda-feira, na comparação com o período de Natal e Ano Novo, passando de 40,9 mil veículos para 25 mil.



Concomitante, uma sondagem feita pela Associação de Hotéis, Pousadas, Restaurantes, Bares, Casas Noturnas e Similares do Litoral Paranaense (Assindilitoral) aponta que os empresários preveem uma queda na faixa entre 15 e 20% no movimento no Litoral entre o início de 2017 e o Carnaval na comparação com o mesmo período de “recesso” de feriados da temporada de verão do ano passado.



“A previsão é de queda de 15 a 20%. Temos problemas financeiros, econômicos no país. O pessoal está se segurando, não está gastando muito porque o dinheiro não está fácil. Mas ainda assim o povo vem, guarda dinheiro e no verão não quer nem saber”, afirma Carlos Dalberto Freire, presidente da Assindilitoral.



A expectativa de queda, contudo, não desanima os empresários da região, que esperam contar com a ajuda de São Pedro para conseguir superar as expectativas iniciais. “Se o tempo ajudar, pode ser que equilibre com o ano passado (em termos de movimento), o que já está bom. Então temos a esperança de uma surpresa”, comenta Freire.



Outro fator que pode acabar ajudando é que o Carnaval só acontecerá no final de fevereiro (dia 28), o que acaba prolongando a duração da temporada. Nos anos anteriores, a data foi celebrada nas duas primeiras semanas do mês – entre os dias 5 e 10 em 2016 e entre os dias 13 e 18 em 2015.



“Ajuda (o Carnaval ser no final de fevereiro) porque a temporada prolonga. Então sempre quando o Carnaval é no final do mês ajuda bastante”, aponta Freire.