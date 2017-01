O calendário deste ano tem doze feriados nacionais e municipais que, emendados, podem render folgas de três ou mais dias. Em 2016, foram nove feriados com estas características. O primeiro grande feriado do ano deste ano é fixo, o Carnaval, entre os dias 24 e 28 de fevereiro. São cinco dias de folia e folga para muita gente. Depois vem a Sexta-Feira Santa, que em 2017 será no dia 14 de abril. Normalmente emendado com o sábado e domingo.

O dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, cai numa sexta-feira. O feriado seguinte cai numa segunda-feira — 1º de maio, Dia do Trabalho. No dia 15 de junho é comemorado o Corpus Christi, numa quinta-feira. Sete de Setembro de 2017 será numa quinta-feira. A emenda com a sexta-feira e o final de semana já é natural para o brasileiro, e mais ainda para o curitibano, que comemora o 8 de setembro, dia da padroeira da Capital — Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, feriado municipal.

O dia da padroeira do Brasil e Dia das Crianças, dia 12 de outubro, cai numa quinta-feira. Da mesma forma, o finados, em 2 de novembro, também será na quinta-feira. O 15 de novembro, data da comemoração da Proclamação da República, será numa quarta-feira.

O Natal e Ano Novo de 2017, também dará uma folga maior. Como caem numa segunda-feira, o brasileiro termina o ano com três dias de folga, começando no sábado, passando pelo domingo e terminando com a segunda.

Feriados de 2017