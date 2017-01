Carnaval pode salvar comerciantes

Se o movimento nas praias paranaenses no começo de 2017 e até meados de fevereiro deve dar uma esfriada, a expectativa para o Carnaval é uma das melhores. Segundo a Ecovia, o movimento nas estradas entre os dias 24 de fevereiro, uma sexta-feira, e o dia 1º de março, Quarta-feira de Cinzas, deve chegar a 215 mil veículos, uma alta de 7,5% na comparação com o ano passado e de 30% em relação a 2015, quando 200 mil e 165 mil veículos transitaram pela BR-277, respectivamente.



Entre os comerciantes da região, a expectativa é igualmente positiva, especialmente pelo fato de o Carnaval começar no final de fevereiro. “Se o Carnaval começa cedo, fica pior para gente. Mas como vai começar depois, ajuda bastante, é a nossa grande vantagem (com relação ao verão passado). Então teremos dias bastante interessantes nesse período e talvez dê um movimento até maio que em anos anteriores”, aponta Carlos Dalberto Freire, presidente da Assindilitoral.