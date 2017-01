Estradas do Paraná têm movimento intenso na volta para casa

O movimento nas estradas que ligam Curitiba às praias do Paraná e Santa Catarina, São Paulo e interior do Paraná foi intenso durante todo o dia de ontem. Também houve registro de acidentes graves nas proximidades da Capital paranaense.



A BR-376, entre Curitiba e Santa Catarina chegou a registrar 2.500 carros por hora. A BR-277 marcou 2.100 carros por hora, por volta das 19h30. O movimento nestas duas rodovias ainda deve ser bem alto hoje, principamente entre 9 e 14 horas.



Acidente - Um acidente com oito vítimas bloqueou a BR 116 em Quitandinha no Paraná, ontem, pela manhã.



A colisão transversal ocorreu às 08h08 no Km 168,5 envolveu apenas dois veículos, porém acarretou em 4 vítimas graves, 3 leves e uma criança de 2 anos também leve, que foi encaminhada pela ambulância da concessionária ao Hospital do Trabalhador.



O acidente foi atendido por três ambulâncias da Autopista Planalto Sul, uma ambulância do SAMU e duas aeronaves da Polícia Militar do Paraná, devido à gravidade das vítimas.