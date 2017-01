O ano de 2016 terminou quente e 2017 começa igualmente no calor. Nesta semana, as temperaturas máximas voltam a atingir a casa dos 30ºC, como aconteceu na semana passada, quando Curitiba atingiu a maior marca do ano passado — 33,4ºC na terça e quarta-feiras passadas.



Assim como foi nas últimas semanas do ano, a tendência para esta semana é de ocorrência de pancadas de chuva isoladas, mas fortes, nas regiões da Capital e do Estado. Esse cenário é comum no verão, quando faz muito calor e a umidade do ar alta acaba provocando chuvas.



No Litoral, as temperaturas mantém-se elevadas durante quase todo o dia, inclusive durante a madrugada e manhãs até o final de semana, pelo menos.