Para bons feriados, dica é planejar já as viagens

Em tempos de crise econômica, planejar bem as viagens que quer fazer ao longo do ano pode ajudar não só a viabilizar a proposta como também a tornar os passeios ainda mais especiais. E em 2017, não faltarão boas oportunidades para viajar. A especialista em planejamento de viagens Julia Maiorana dá dicas práticas e muito simples para organizar uma viagem. O fundamental é planejar com antecedência: os preços das passagens aéreas sobem com a aproximação da data do embarque e sem pesquisar é maior o risco de escolher o destino errado para o período.



O planejamento da viagem, na visão de Julia, começa com a definição dos dias e do período em que será possível ficar fora. Depois, é hora de definir o destino, nacional ou internacional, e ter ideia do orçamento disponível para viagem. “Com isso, já podemos pesquisar se o local é bom para tal época do ano. Ir para um destino onde faz frio excessivo em pleno inverno é ruim, destinos em alta temporada também não agradam a todos porque ficam cheios e costumam ser mais caros. E é também nesta etapa que conferimos se o orçamento está adequado para aquele planejamento inicial.”



Se tudo estiver ok, a especialista em planejamento de viagem recomenda definir o meio de transporte para chegar ao destino, pesquisar os valores e efetuar a reserva. Na visão de Julia, a compra antecipada — especialmente se for de avião — ajuda a reduzir os gastos, pois companhias aéreas trabalham com ajustes de valores em função da demanda e da aproximação da data do voo.



Julia Maiorana explica que viajar é uma experiência muito pessoal, o que é legal para uma pessoa, pode não ser para outra. Por isso, defende o planejamento. “Ao planejar, a pessoa consegue aproximar o roteiro daquilo que mais gosta tornando a viagem uma experiência inesquecível”, diz. Se opta por um roteiro pronto, convencional, vai ter coisas que agradam e outras que nem tanto.