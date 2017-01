Charly Techio em exposição

A fotógrafa curitibana Charly Techio inaugura nesta terça-feira (13), às 19h, no Museu da Fotografia Cidade de Curitiba, a sua exposição Estado de Suspensão. Nesta mostra, composta por trabalhos realizados a partir de 2013, a fotógrafa explora retratos e autorretratos associados a alguns elementos, como caveiras e animais.



A exposição dá continuidade a uma série desenvolvida em Berlin durante uma residência artística, onde Charly capturou imagens de locais abandonados após a queda do Muro, além do ateliê de um taxidermista (profissional que reconstrói animais para estudo e exibição, principalmente em Museus de História Natural), se colocando em algumas imagens para ressignificá-las. Lugares visitados posteriormente, incluindo a Floresta Amazônica, foram explorados partindo da mesma pesquisa relativa à sensação de melancolia, questões psicológicas, finitude e transitoriedade, temática recorrente em seu trabalho.



Sobre a artista — Charly Techio é formada em publicidade (UTP, 1998), pós-graduada em Fotografia (UniCuritiba, 2003) e em História da Arte Moderna e Contemporânea (Embap, 2010). É supervisora do Curso de Fotografia do Centro Europeu de Curitiba (desde 2005) e do Curso de Artes Visuais (desde 2015), onde ministra aulas de foto arte.



A artista participou de diversas mostras coletivas e salões de arte, como o 15º MAM Bahia (2008), 63º Salão Paranaense (2009), 6º Salão dos Artistas Sem Galeria (São Paulo e Belo Horizonte, 2015), e o 3º Salon d’Automne França-Brasil (São Paulo, 2015); mostra Diversidade e Afinidades: Universo x Reverso acervo do Espaço Cultural Contemporâneo (Brasilia, 2010), Momento Criativo da Arte Contemporânea Brasileira, AVA Galleria (Helsinque, 2015) e no Consulado do Brasil nos Estados Unidos (Nova York, 2015).