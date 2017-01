MuMA homenageia circo da cidade

O Museu Municipal de Arte (MuMA) recebe a exposição O Circo, o Brinquedo e a Bricadeira com obras dos acervos do MuMa, do Museu da Fotografia Cidade de Curitiba, do Museu da Gravura, da Casa da Leitura Wilson Bueno, além de uma obra da artista convidada Cyntia Werner. A exposição fica em cartaz até 19 de março de 2017 e tem entrada gratuita.



Com curadoria e produção de Joseane Baratto, a mostra presta uma homenagem aos 40 anos do Circo da Cidade com de Djanira, Haruo Ohara, Denise Roman, Lívio Abramo, Nilo Previdi, Raul Cruz, Maria Nicolas, entre outros. Além da exposição a sala Célia Neves Lazarotto abrigará espaço interativo para crianças com gibis para leitura local, tangran e outras brincadeiras.



SERVIÇO:

O quê: O Circo, o Brinquedo e a Bricadeira

Onde: sala Célia Neves Lazxarotto - Museu Municipal de Arte (MuMA): Av. República Argentina, 3430, Terminal do Portão

Quando: até 19 de março

Horário de visitação: 10h às 19h (3ª feira a domingo)

Entrada franca