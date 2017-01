Teatro Guaíra encerra 2016 com 334 mil espectadores

A Orquestra Sinfônica do Paraná fez 41 apresentações, entre concertos e óperas, para um público de 49 mil pessoas (foto: Kraw Penas)

O Centro Cultural Teatro Guaíra encerra as atividades de 2016 com um público de 334 mil espectadores nos três auditórios (Bento Munhoz da Rocha Netto, Salvador de Ferrante e Glauco Flores de Sá Brito) e no Teatro Zé Maria. Deste total, 120 mil se refere ao público presente em produções com o Balé Teatro Guaíra, Orquestra Sinfônica do Paraná, G2 Cia de Dança, Escola de Dança Teatro Guaíra, e nas produções específicas da casa como o Teatro de Comédia do Paraná e 20º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos.



“A produção do Centro Cultural Teatro Guaíra deu um salto importante em 2016. Avançamos com a reativação do Teatro de Comédia do Paraná, que escolheu o texto por meio de votação de curadores, e produzimos espetáculos grandiosos como A Bela e a Fera, com a Escola de Dança, Carmen, com o Balé Teatro Guaíra, além de concertos e óperas com a Orquestra Sinfônica. Encerramos o ano com a satisfação de dever cumprido”, disse a diretora-presidente do CCTG, Mônica Rischbieter.



A Orquestra Sinfônica do Paraná fez 41 apresentações, entre concertos e óperas, para um público de 49 mil pessoas. O maestro Stefan Geiger foi o regente titular de 2016 e continuará em 2017.



Além de Geiger, regeram a OSP os maestros Alexandre Brasolim, Tobias Volkmann, Paulo Torres, Marcos Arakaki, Wagner Tiso, Roberto Tibiriçá, Alessandro Sangiorgi, Benoît Fromanger e Flávio Mendes.



As apresentações aconteceram nos auditórios Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão) e Salvador de Ferrante (Guairinha), e nas cidades de Pinhais, Araucária e Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba.



O Balé Teatro Guaíra fez 25 apresentações em 2016. Além de Curitiba, o BTG se apresentou em Cascavel, Campo Mourão, Maringá, Marialva, Ponta Grossa, Pato Branco e Toledo (PR), Joinville e Blumenau (SC), Recife (PE), São Caetano do Sul (SP), Caxias do Sul e Porto Alegre (RS). Foram apresentadas as montagens de Cinderela, Romeu e Julieta, Trânsito e Orikis, Plataforma Novos Criadores e Carmen, que encerrou a programação de 2016. O público no ano para o BTG foi de cerca de 20 mil pessoas.



O G2 Cia de Dança fez 19 apresentações em Curitiba, Pinhais e Jacarezinho (PR) e em Fortaleza (CE). Cerca de 5 mil pessoas assistiram às apresentações de La Cena e Blow Elliot Benjamin.



Já a Escola de Dança Teatro Guaíra teve a agenda mais lotada de todos os corpos estáveis do CCTG. Foram 60 atividades, entre espetáculos, mostras e festivais de dança, participações na passagem da tocha olímpica em Curitiba e em Fazenda Rio Grande, interpretação cênica, seminários e premiações.



Como parte das comemorações dos 60 anos de criação da Escola, foi montada no Salão de Exposições do CCTG exposição com a trajetória da EDTG com programas, fotos e figurinos.



Os alunos da Escola de Dança se apresentaram em Piraquara, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Quatiguá, Ponta Grossa, Curitiba (PR), Brasília (DF), Itajaí e Florianópolis (SC) e Indaiatuba (SP).



A montagem de fim de ano foi A Bela e a Fera que teve 11 apresentações, sendo duas sessões extras. Cerca de 40 mil pessoas estiveram nas apresentações dos alunos da Escola durante o ano.