O começo de Obama e do Papa no Netflix

Em 1960 em Buenos Aires, o jovem Jorge desiste de viver um grande amor e se afasta da militância peronista para se tornar um jesuíta austero que sonha viver no Japão. Em 1981, o jovem Barry deixa a casa da mãe no Havaí e parte quase sem dinheiro no bolso para Nova York, onde inicia os estudos universitários.



Naquele momento eles não tinham planos ousados para a carreira ou sonhavam que um dia seriam líderes mundiais. A história da juventude, formação intelectual e as crises existenciais que marcaram o início da trajetória do papa Francisco e do presidente Barack Obama foram incorporadas ao cardápio da Netflix na reta final de 2016.



São duas biografias instigantes e que merecem ser conferidas, mas o roteiro, direção, produção e elenco dos primeiros passos de Jorge superam com folga os de Obama.



O primeiro é uma mini série com quatro episódios que ganhou um nome piegas em português: Pode me chamar de Francisco. A narrativa começa e termina no conclave que consagrou em 2013 o argentino Jorge Bergoglio, de 76 anos, como o sucessor do papa Bento XVI.



O roteiro cruza o período da ditadura argentina e mostra a relação limítrofe entre o religioso e os dirigentes da mais violenta, assassina e dissimulada gestão militar do continente.



Ao contrário do cardeal brasileiro dom Paulo Evaristo Arns, Bergoglio, que é interpretado pelos ótimos Rodrigo De La Serna e Sergio Hernandez, não enfrentou abertamente o regime e chegou a rezar uma missa para o presidente Jorge Videla.