Foz do Iguaçu escolhe Inês da Saúde como interina

Após a prisão de vereadores, prefeito e da impugnação do candidato eleito em outubro, Foz do Iguaçu tem um novo mandatário — ao menos, interino. A vereadora Inês da Saúde (PSD) foi eleita presidente da Câmara ontem e deve assumir a prefeitura a partir de amanhã. A cidade de Foz terá que fazer novas eleições, depois que a candidatura de Paulo MacDonald (PDT), vitorioso no pleito de outubro, foi impugnada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).



A eleição de Inês foi decidida por nove votos -dos 15 vereadores eleitos, cinco ainda estão presos, suspeitos de corrupção. Apenas um vereador, Nanci Rafain (PDT), votou em branco.



"Vou trabalhar com todas as minhas forças para reconstruir a cidade", declarou a nova prefeita interina. "Meu coração se entristece com a situação e, em parte, se alegra." A eleição representa uma vitória de Chico Brasileiro (PSD), que ficou em segundo lugar na disputa de outubro e que articulou o consenso na eleição da chapa diretora da Câmara. Ele deve ser candidato à prefeitura novamente neste ano. As novas eleições em Foz não têm data para ocorrer. A definição caberá ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral).