Kalil diz que vai extinguir 2.800 cargos

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), cobrou "juízo" aos vereadores da cidade durante cerimônia de posse, ontem, e sugeriu que abram mão de indicações para cargos na prefeitura, com o objetivo de "governar para quem precisa".



"Isso significa governar abrindo mão de cargos, abrindo mão de emprego, abrindo mão de gastos desnecessários, levando remédio para esse povo. Todos nós somos responsáveis por essa gente desesperada", afirmou Kalil, ressaltando que a capital mineira vive uma "nova era".



Apesar de não ter citado a medida no discurso de posse, Kalil pretende extinguir 2,8 mil cargos comissionados como forma de economizar recursos diante da crise, segundo informaram seus assessores. Segundo o prefeito, "todo o dinheiro do município não será canalizado para troca de favores e empregos desnecessários".



Porém, ao mesmo tempo em que pregou o fim das indicações de cargos por vereadores, Kalil se recusou a comentar a sanção, pelo seu antecessor, Marcio Lacerda (PSB), de projeto de lei que aumenta em 25% o seu e o salário de todo o primeiro escalão do governo - os vencimentos dos vereadores também foram aumentados em 9%.