Crivella reduz comissionados à metade

O novo prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), tomou posse ontem com discurso de austeridade. "A ordem é a seguinte: é proibido gastar. O Rio de Janeiro está num contexto de crise econômica estadual e nacional e precisa se resguardar", afirmou. Entre as medidas que estuda para aumentar a receita estão a mudança na cobrança do IPTU, com aumento do imposto, e a revisão da planta de valores do município.



As medidas faziam parte do plano de governo do seu adversário na disputa pela prefeitura, Marcelo Freixo (PSOL), duramente criticadas pelo agora prefeito durante a campanha. Crivella avalia ainda a criação de um imposto sobre o turismo e rever incentivos fiscais.



Crivella assumiu publicando 78 decretos em edição extra do Diário Oficial do município. Cortou em 50% os cargos comissionados e anunciou um plano para reduzir em 25% os custos com contratos. A maioria dos decretos trata de planos a serem desenvolvidos, como a elaboração de projeto contra arrastões e pequenos delitos nas praias. Mas outros impõem medidas de execução imediata, como o corte de 50% dos gastos com cargos comissionados.