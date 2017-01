Vereador assume lugar de eleito foragido

Considerado foragido desde o último dia 9, o prefeito eleito de Embu das Artes (Grande SP), Ney Santos (PRB), não pôde tomar posse ontem (1º) e enviou uma carta para ser lida durante a cerimônia. Em seu lugar, assume temporariamente o vereador Hugo Prado (PSB), que foi eleito presidente da Câmara Municipal e cujo partido faz parte da coligação de Santos. O prefeito eleito teve a prisão preventiva decretada pela Justiça sob suspeita de lavar dinheiro para a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) por meio de postos de combustível.



De acordo com o Ministério Público de São Paulo, Santos usou em sua campanha recursos de lavagem de dinheiro "oriundo do tráfico de entorpecentes". No último dia 15, a Justiça Eleitoral de São Paulo suspendeu, em decisão liminar (provisória), a diplomação de Santos. Segundo a decisão do juiz eleitoral Gustavo Sauaia Romero Fernandes, a posse de Santos e seu vice também foi suspensa temporariamente até que sejam apuradas as suspeitas do Ministério Público sobre a origem do dinheiro usado na campanha. O prefeito eleito disse ainda ser "injustiçado e perseguido" e que as acusações são "mentiras e falsas denúncias".