Marchezan fala em ser diferente

O prefeito da capital gaúcha, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), centrou o discurso realizado na cerimônia de transmissão de cargo, no início da noite deste domingo, 1º, na necessidade de mudar a forma de administrar a cidade e fazer política, seguindo o tom adotado na campanha deste ano. "Não se trata aqui de negar a política. Pelo contrário, trata-se de elevá-la ao patamar que ela merece", afirmou, no palco armado na rua, em frente ao prédio da prefeitura, no centro de Porto Alegre.