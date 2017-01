Na posse como prefeito de Curitiba, Greca reafirma prioridade para a saúde

Greca toma posse na Câmara: prefeito prometeu regularizar repasses aos hospitais (foto: Franklin de Freitas)

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), reafirmou neste domingo (1), ao tomar posse do cargo, que a prioridade no início de sua segunda gestão será melhorar os serviços de saúde da Capital. Greca anunciou que os R$ 2 milhões que, segundo ele, serão economizados com o cancelamento da Oficina de Música, vão garantir a compra de 212 tipos de medicamentos para atender os postos de saúde da cidade por dois meses. Além disso, afirmou que um de seus primeiros objetivos é regularizar os repasses aos hospitais que atendem ao Sistema Único de Saúde na cidade.



“A primeira atitude será um grande ato de avanço na saúde. Vamos trazer suprimentos para a farmácia popular ao mesmo tempo em que garantiremos um acordo para o pagamento de todos os hospitais. Ainda vamos materializar 200 leitos de retaguarda nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs). Então a primeira ação é muito dinheiro na saúde”, disse Greca ao chegar para a cerimônia de posse na Câmara Municipal em um ônibus híbrido.



O prefeito, que na véspera da posse chegou a ser internado depois de passar mal em razão de uma crise de falta de ar, ironizou a situação. “Aos 60 anos, minha cabeça e meu coração – que passa bem – estará a serviço da causa da cidade”, brincou, dizendo que teve que “tirar uma foto” do coração para provar aos médicos que podia tomar posse ontem.



Greca disse que também pretente retomar as obras paralisadas e concluí-las. Para isso, admitiu que serão necessárias, inicialmente, medidas “amargas” para reequilibrar a situação financeira do município. “O remédio será amargo no começo, mas depois fará a Curitiba o bem que a cidade merece”, alegou. “Nós ergueremos a cidade acima das dificuldades”, disse.



Já no discurso de posse no Memorial de Curitiba, no centro histórico, Greca fez as críticas mais contundentes ao antecessor, Gustavo Fruet (PDT), que não participou da cerimônia de transmissão do cargo. Fruet assinou o documento na sede da prefeitura, no início da tarde, que foi transportado pela Guarda Municipal para o memorial. “Hoje pomos fim em um tempo de desgraça, onde a prefeitura serviu a interesses partidários. É tempo de pôr a casa em ordem”, argumentou.



Greca agradeceu aos sete partidos que apoiaram sua eleição pela compreensão para a necessidade de “austeridade”, já que ele reduziu o número de secretarias de 23 para 12, e os cargos comissionados em 40%, como medida de economia. Segundo ele, os secretários escolhidos para sua equipe estarão “comprometidos com o ajuste fiscal”.



O prefeito confirmou ainda a intenção de reintegrar o transporte coletivo de Curitiba e região metropolitana com o apoio do governador Beto Richa (PSDB), que participou da posse. “Vamos tirar Curitiba do buraco e os buracos do caminho de Curitiba”, prometeu.



Greca anunciou para o próximo dia 12 uma cerimônia de “lavagem da rua XV”, e afirmou que pretende fiscalizar pessoalmente a qualidade dos serviços públicos municipais. “Um rei deve se expor ao sofrimento do povo. Deve ir aonde o povo está”, disse.



Dinheiro extra – Ao discursar antes de Greca, o governador Beto Richa anunciou o repasse de R$ 60 milhões a Curitiba relativos à parcela de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) extra recolhido pelo governo do Estado junto a empresas que receberam benefícios fiscais para se instalarem no Paraná nos últimos anos. Segundo Richa, ao todo, os municípios paranaenses receberão um extra de R$ 400 milhões.