Em Araucária, Hissam promete reconstrução

Hissam na posse: “Será uma jornada árdua” (foto: Carlos Poly)

O prefeito Hissam Hussein Dehaini (PPS) e a vice-prefeita Hilda Lukalski Seima foram empossados na tarde de ontem na Câmara Municipal em solenidade com os novos vereadores. Na sequência, houve a cerimônia de transmissão de cargo na Prefeitura. O novo prefeito de Araucária foi eleito com 52,49% dos votos nas eleições de 02 de outubro.

A assinatura do termo de posse de Hissam e Hilda ocorreu logo após a posse dos novos vereadores. Em discurso na Câmara Municipal, o prefeito empossado ressaltou que o desafio que tem pela frente não é fácil e o município começa 2017 com uma dívida atrasada de cerca de R$ 20 milhões. “Imaginem como estamos pegando a administração. Araucária vive hoje as consequências de uma série de males do passado”, disse.

Hissam deixou claro que assume a Prefeitura com a missão de reconstruir e reconhece a esperança que as pessoas depositam em sua pessoa e em seu governo. “Será tempo de trilhar o caminho do bem. Muitos me falam que administrar uma cidade será bem diferente de administrar uma empresa. É verdade. Mas existe uma semelhança: a necessidade de ser eficiente”, comparou.

Sobre a função conquistada para administrar Araucária, Hissam diz não ser uma conquista pessoal e sim um projeto de quatro anos, a qual exige uma doação de tempo e esforços para fazer uma cidade melhor. O prefeito agradeceu a sua família, vice-prefeita e equipe de governo, para a qual deixou um recado: quer resultados, comprometimento, criatividade e experiência.

Sem medo - Após a cerimônia de posse na Câmara, o prefeito Hissam Hussein Dehaini e a vice-prefeita Hilda Lukalski Seima seguiram para a Prefeitura onde participaram da Transmissão de Cargo. Assim como na sede Legislativo, no Saguão do Paço Municipal Hissam destacou que a data de hoje é histórica, mas não festiva pela situação que o município se encontra; fruto de erros de pessoas que o administraram.

“A boa notícia é que isso acabou. Será uma jornada árdua, mas que eu não tenho medo de enfrentar. O remédio é amargo, mas Araucária tem cura”, comentou o prefeito citando a necessidade de cortes inevitáveis e de uma estrutura administrativa mais eficiente. Hissam também falou em ter menos servidores comissionados, menos regalias e salários mais condizentes. “A Prefeitura não será mais cabide de empregos de grupos políticos. Isso acabou”, declarou, seguido de muitos aplausos do público presente.

Controle de gastos - Outro ponto tocado por Hissam foi o “controle rigoroso para que casos de corrupção (como o que levou à prisão do ex-prefeito recentemente) não se repitam”. Todas as ações são pensadas visando ter “um município próspero e com serviços de alta qualidade”, afirmou o novo prefeito.