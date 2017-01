Serginho do Posto deve presidir a Câmara de Curitiba

O vereador Serginho do Posto (PSDB) deve ser eleito nesta segunda-feira (2) o presidente da Câmara Municipal de Curitiba pelos próximos dois anos. Mais votado nas eleições de 2016, com 11.272 votos, o tucano tem o apoio do novo prefeito Rafael Greca (PMN) e deve compor uma chapa de consenso, após acordo com o bloco PSD-PSC, comandado pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior (PSD). O bloco deve indicar o vereador Bruno Pessuti (PSD) como primeiro-secretário da Casa. O vereador Mauro Ignácio (PSB) – do partido do ex-prefeito e deputado federal Luciano Ducci (PSB), deve ser o segundo secretário. Existe ainda a possibilidade de que o vereador Jairo Marcelino (PSD) se lance como candidato avulso à presidência.



Dos 38 vereadores que tomaram posse neste domingo (1), 23 foram reeleitos e outros quinze são novos na Casa. A Câmara terá uma “pulverização” partidária recorde, com 19 siglas com representação no Legislativo da Capital.



Entre os novatos, quem mais chamou a anteção foi Fabiane Rosa (PSDC), defensora dos direitos dos animais, que levou seu animal de estimação, um cão de nome Benjamin, para a posse. Já o veterano Jairo Marcelino (PSD), que está em seu 9º mandato, um recorde, declarou: “Assim o prometo pela nona vez”, ao fazer o juramento.



“No Brasil há uma grande descrença com relação à classe política. Esta infeliz verdade, esta desconfiança em torno dos políticos, causada pela sensação de que todos são corruptos, nos revela mais uma missão, isto é: de fazer a diferença, a começar por uma atuação independente e honesta no exercício do cargo público”, disse Tito Zeglin (PDT), que, em nome dos eleitos para o mandato 2017-2020, fez o discurso de posse. “Atravessamos um momento importante e histórico na cidade”, disse o parlamentar, para quem “a população não aceita de jeito nenhum a acomodação do político”.



Fiscalização — Um grupo de manifestantes acompanhou ontem a posse dos vereadores de Curitiba portando cartazes e prometendo fiscalizar o trabalho da Câmara.

PLENÁRIO

Os 38 vereadores de Curitiba, que tomaram posse neste domingo